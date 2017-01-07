新營鐵線里大波斯菊花海 美到農曆過年

新營鐵線里大波斯菊花海，現在很美麗，美到農曆過年。（記者楊金城攝）

2017-01-07 22:40

〔記者楊金城／台南報導〕新營區公所配合「調整耕作制度活化農地計畫」推出景觀專區規劃，在鐵線橋台19甲與南70線路口、紫檀綠色隧道旁種植約5公頃的大波斯菊花海，現已陸續開花，漂亮極了，花期可開到農曆春節，連日來吸引遊客賞花，拍下美美的照。

公所是在上月2016臺南購物節大新營嘉年華時推出樂活單車遊，特地在鐵線里栽種大波斯菊，沒想到無心插柳柳成蔭，大波斯菊現在才陸續開花。

其中紫檀隧道近國道一號的1.5公頃大波斯菊花海田區屬砂質壤土，排水較佳，花海最美麗，美到農曆春節過年。