北市年貨大街活動起跑！ 交管訊息看這裡

「2017臺灣年味在臺北」活動，道路封街範圍圖。（記者陳恩惠翻攝）

2017-01-07 22:51

［記者陳恩惠／台北報導］台北市年貨大街即將開賣，今年活動的主題為「2017臺灣年味在臺北」，在大同區的大稻埕迪化商圈、台北後車站華陰街商圈、台北地下街及寧夏商圈共四大商圈陸續展開，大同警分局為因應大量購物的人、車潮，自即日起至2月12日止，部分路段將封閉，周遭則進行交通疏導及管制。

大同警分局交通組長劉誌雄建議，民眾前往各處年貨商圈採購時，儘量搭乘大眾運輸工具前往，如要前往迪化街商圈，可利用搭乘捷運可乘坐松山、新店線於北門站3號出口出站前往，避免因停車空間不足而浪費時間尋找停車位，警方會加強商圈周邊違規停車，不僅會驅離，也將進行取締，藉此維護周邊交通秩序。

年貨大街活動主要封閉路段包括迪化街（南京西路至歸綏街）、華陰街（重慶北路至太原路、太原路至華陰街121號）、寧夏路（民生西路至平陽路，東側封閉，維持西側通行）等三個主要路段。

商圈周邊疏導管制範圍則有：

1、北至民權西路、南至市民大道、西至環河北路、東至重慶北路，這個範圍內，將設置車輛改道的預告標誌，讓汽車駕駛人提前改道，也分別在民生西、延平北路口與民生西路、迪化街口這二處交通要道加強疏導。

2、延平北路至環河北路之間的歸綏街，假日下午3時至晚上10時，分時段實施東往西單行管制，平常日則採彈性管制。

3、民樂街路段以民生西路為界，南北路段，假日將分時段實施往北和往南的單行管制，平常日則採彈性管制。

4、民生西路、民樂街口於活動期間，每日11時至晚上11時實施東西雙向禁止左轉進入民樂街。

另外，迪化商圈周邊的延平北路兩側黃線每日11時至晚上12時管制禁停，民生西路（延平北路至重慶北路部分）一般日西往東7時至9時禁停，東往西下午4時至晚上8時禁停，於活動期間例假日比照一般日實施禁停措施；民生西路（延平北路至環河北路部分）紅線管制禁停，卸貨停車格改為黃線管制。

至於加強違停取締、拖吊路段則有：迪化街行人徒步區、永樂市場前廣場、民生西路（環河北路至承德路）、歸綏街（環河北路至延平北路）、延平北路（市民大道至民權西路）、環河北路（市民大道至民權西路）、民樂街、重慶北路（市民大道至民權西路）、長安西路（塔城街至承德路）、市民大道（塔城街至中山北路）、太原路（市民大道至南京西路）、承德路（市民大道至南京西路）及南京西路（西寧北路至重慶北路）。