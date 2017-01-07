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八德落羽松秘境變網紅 折枝踩踏亂象頻仍

2017-01-07  21:30

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園八德霄裡落羽松「秘境」變成「網紅」，人潮來了、居民臉快綠了。

八德霄裡落羽松秘境其實是私人苗圃，近3公頃的農地栽種3000多棵落羽松，每年12月落羽松轉紅時極為吸睛。居民說，落羽松是造景的經濟作物，地主15、6年前開始栽種，從小樹苗一直維護到現在，每棵至少價值10多萬元，不同季節落羽松綠、紅、落葉各有風華，原本只是當地人口耳相傳的「秘境」，怎知這兩年因網傳、臉書打卡突然爆紅，尤其是今年人潮更是暴增。

落雨松每到周末假日，常可見遊客踩進園內拍照，攀折樹枝、踩踏氣根，地主貼出「請勿進入園區」、竹霄社區發展協會製作「落羽松小宣言」，請遊客走在田埂或水泥道，仍有遊客為了拍照不甩告示闖入，氣根遭踩踏恐影響生長、毀壞地主心血；有賞景遊客直言：「有看到告示牌，但別人進去就跟著進去了。」

居民抱怨，周邊道路每到假日塞爆車輛，甚至有車主直接停在轉彎處、住家門口，賞景亂象叢生。

竹霄社區發展協會理事長鄧旭東表示，很歡迎遊客前來參觀，但別踩進落羽松園區，地主好心提供參觀，不要造成他人的不便，也要遵守交通規則，轉彎處、住家門口別停車，造成居民的困擾，如果遊客持續不配合，不排除請地主考慮封園算了，不要再開放參觀，希望不要真的走到這一步。

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  • 地主放上「請勿進入園區」告示牌，還是有遊客不甩，直接踩進拍照。（記者鄭淑婷攝）

    地主放上「請勿進入園區」告示牌，還是有遊客不甩，直接踩進拍照。（記者鄭淑婷攝）

  • 八德落羽松爆紅，每到假日都是人潮。（讀者提供）（記者鄭淑婷攝）

    八德落羽松爆紅，每到假日都是人潮。（讀者提供）（記者鄭淑婷攝）

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