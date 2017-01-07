桃園遠百「鳳飛飛特展」 演唱會經典服飾亮相

2017-01-07 21:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「帽子歌后」鳳飛飛逝世5周年，「鳳迷」對她念念不忘，由於鳳飛飛是桃園大溪人，在多方促成下，即日起到1月19日，在桃園遠百舉辦「鳳飛飛經典歌唱之旅特展」，鳳飛飛兒子趙彣霖提供4套經典服裝展示，包括2003年35週年演唱會上所穿的服裝，展出期間吸引大批「鳳迷」到場，甚至從南部包車北上。

「鳳飛飛經典歌曲之旅特展」，在桃園遠百4、5樓分別展出4套經典服裝，2003年鳳飛飛35週年演唱會服裝、2006年新加坡世界巡迴演唱會服裝、2009年流水年華演唱會服裝，以及2010年黑橋牌黑豬肉香腸代言服裝，12樓藝文空間展出鳳飛飛歷年來的黑膠唱片、卡帶、獎座以及她精彩的一生回顧。

鳳飛飛個性低調、貼心，生前交代家人不設置紀念館，除了「鳳迷」們自發性舉辦的活動，一般歌迷幾乎無法透過展出懷念這位歌后，桃園遠百企劃處副處長黃冠菱表示，此次在多方促成下完成策展，展品大部分由鳳飛飛兒子趙彣霖提供，策展團隊年紀都很輕，透過策展及「鳳迷」的分享，重新認識這位一代歌后。

特展期間的周末安排有動態活動，網路歌手雷御廷今天受邀演唱鳳飛飛經典歌曲，「鳳友會」資深「鳳迷」們忍不住跟著一起哼唱，她們笑說，「鳳友會」成立超過30年，「鳳迷」是跟著鳳飛飛一起成長。

桃園遠百表示，8日下午3點有「小童帽子舞」、14日下午1點半到5點半「氣球帽子戲法」、15日下午3點「罕病基金會天籟合唱團」，以不同的演繹方式來懷念鳳飛飛。