勞資協商成功 巴黎著名百貨週日固定營業

位於巴黎著名觀光區的樂蓬馬歇百貨、老佛爺百貨，在勞資協商成功後，將於明（8）日首次開始固定在週日對外營業。（法新社）

2017-01-07 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕法國商店傳統上在週日不會營業，不過法國政府近日已頒發政令、鬆綁週日禁止商店營業的法律，並有數家位於巴黎著名觀光區的百貨公司，在勞資協商成功後，將於明（8）日首次開始固定在週日對外營業。

綜合媒體報導，包括樂蓬馬歇百貨（Le Bon Marche）以及位在奧斯曼大道（Boulevard Haussmann）的老佛爺百貨（Galeries Lafayette），都在和工會達成協議後，決定開始於週日固定對外營業，8日開始實施。此外，巴黎春天百貨（Printemps）也於本週獲得工會支持，預計在幾個月內就將開始實施週日固定營業。

法國政府近日鬆綁週日禁止商店營業的法律，授權地方官員允許商店增加每年週日可以營業的天數，主要是針對著名觀光區內的商店。巴黎市政廳附近的BHV百貨2016年7月開始實施週日固定營業，BHV百貨所屬集團指出，統計顯示，週日的銷售業績排名不俗，僅次於週六的業績而已。