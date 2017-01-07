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大學考招改革 北一女校長憂大學文憑更不管用

2017-01-07  21:44

〔即時新聞／綜合報導〕招聯會日前公布最新的考招改革方案，希望將大學申請入學作業延後，不過北一女校長楊世瑞卻認為，國家不該放任大學這樣搞下去，不然大學文憑未來會越來越「不管用」，成為更大悲劇。

招聯會的最新考招改革方案，希望將大學申請入學作業延到5、6月，讓高三生能完整學習，到暑假再考「分科測驗」分發入學，而申請入學的學習歷程占比重一半以上。不過據《聯合報》報導，楊世瑞認為，申請入學延到5月辦理，等於強迫學生要在2個月內做出重大抉擇，評估要不要放棄、改拚指考，她認為學生會有非常大的壓力。

楊世瑞說，把申請入學延至5月辦理只是「理論」，前段學生可能會因為忐忑不安，無法安心念書，後段學生則可能認為「有大學唸就好」。楊世瑞說，高中在少子化下想把學生送進大學，大學則要想辦法招到學生，「台大、清大在意的是如何招到優秀學生，很多其他大學是怕招生不足。」

楊世瑞說，現在很多大學都吃不飽、快倒店了，誰還管人才培育？但她認為，對國家而言，又不應該放任大學這樣搞下去，不然大學文憑未來越來越「不管用」，將成為更大悲劇。

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  • 北一女校長楊世瑞。（資料照，記者謝佳君攝）

    北一女校長楊世瑞。（資料照，記者謝佳君攝）

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