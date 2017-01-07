不再浪漫？果農捨玫瑰改種小番茄的理由是‧‧‧

2017-01-07 21:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不再浪漫？彰化縣秀水鄉果農施純榮、梁愛卿夫妻，原本栽植玫瑰，8年前改種溫室小番茄；梁愛卿說，原因就是「就是為了想多活幾年」，玫瑰是「看」的，農藥量較大，小番茄堅持只有初期採預防性用藥，不只是顧到健康，連收入都增加了！

施純榮與梁愛卿所種的小番茄，今年參加彰化縣小番茄比賽，拿到優等獎的成績；梁愛卿表示，最新出爐的檢驗報告則是完全驗不出任何農藥殘留，這比得獎還開心。

梁愛卿說，夫妻倆務農約有20年，一開始就搭建溫室希望能夠創造更多利潤，起初種大番茄、小番茄、彩椒，獲利情況不如預期，後來決定改種玫瑰花。

「當時覺得玫瑰花身價，應該比蔬果好！」梁愛卿笑說，種了玫瑰花才知道「平地玫瑰花並不好種」，尤其是高溫的夏季，玫瑰花價格通常只有遇到情人節才會上揚，才發現獲利不易，特別是玫瑰花幾乎是每星期都要噴灑農藥，她覺得自己還年輕，「還想多活幾年」，就跟丈夫提議改種其它蔬果吧。

最後，夫妻倆決定全心全意改種小番茄，既然是為了健康捨棄玫瑰花，決定只有初期施用農藥，並且是採預防性用藥，後來就不再用農藥，劑量與次數都比種玫瑰花少很多，梁愛卿笑說，「畢竟，花是用來看的；小番茄是吃的！」