牆上金魚也「化妝」？宜蘭食堂見證特種行業起落

金魚圖案被貼上假睫毛，造型很萌。（記者江志雄攝）

2017-01-07 21:33

［記者江志雄／宜蘭報導］20多年前台灣錢淹腳目，娛樂場所夜夜笙歌，宜蘭縣有不少深夜食堂，濃妝艷抹坐檯女子吃消夜時卸下假睫毛，貼在食堂牆壁金魚圖案眼睛，近幾年來，她們被「私包」的中國、越南籍小姐取代，金魚沒了「認養人」，假睫毛紛紛掉落，見證特種行業的起落。

股票上萬點年代，各行各業欣欣向榮，深夜續攤家常便飯，KTV、卡拉OK、酒家生意好，坐檯小姐收入優渥，凌晨下班相偕到深夜食堂吃消夜，脫掉高跟鞋開始卸妝，有人把卸下假睫毛，轉貼在壁飾金魚圖案上，並定期更新，扮起「認養人」角色。

宜蘭市料理達人李金山、李萬居兄弟，在宜蘭火車站附近經營的深夜食堂，營業到凌晨3點半，當年食堂周邊娛樂場所櫛比鱗次，上班小姐曾是消費主力，每天午夜時段，店內食客盈門，有些小姐酒過三巡，為牆上金魚「化妝」，牆上2幅大型吊飾共10多尾金魚，每尾都被裝上假睫毛，意外成為店內活廣告。

「從前上班小姐出手大方！」負責掌鍋的李金山說，早年上班小姐清一色是台籍女子，消夜偏好生猛海鮮，她們敢於消費，經常不找零，給店家當小費，店裡幾乎天天高朋滿座，民國90年代起景氣衰退，大型娛樂場所陸續關門大吉，眾多的上班小姐失業，昔日榮景不再。

李金山說，傳統娛樂場所收攤，改由「私包」取而代之，業者僱用中國、越南籍女子坐檯陪唱，這些外籍女子很少來店吃消夜，多半叫外送，指定口味較重的下酒菜，店內金魚乏人「認養」，假睫毛紛紛脫落，讓人不勝唏噓。

台籍上班女子退出江湖，李金山兄弟的深夜食堂順勢轉型，以宜蘭家鄉菜做出口碑，談到娛樂市場的轉變，李金山認為「適者生存，不適者淘汰」，外籍女子成為娛樂場所的主力，正面角度來看，顯示台灣社會的多元性。

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