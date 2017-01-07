李金祝油畫展開幕 即起至26日

心晴美術館，即日起至本月26日期間，推出旅法畫家李金祝《福爾摩沙幻想曲》個展。（李金祝提供）

2017-01-07 20:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕座落大安區的心晴美術館，即日起至本月26日期間，推出旅法畫家李金祝《福爾摩沙幻想曲》個展，共展出46幅作品；隨著一幅又一幅的畫作，漫遊澎湖、野柳、嘉義、南投、台北、台東、馬祖、陽明山、九份等處台灣地景，進行一場視覺的小旅行。展覽免費，10人以上團體若需導覽，建議事先預約。

《福爾摩沙幻想曲》個展以「台灣風景」為主題，呈現台灣各地風光的寫生作品，又分成「「記憶的風景系列」、「心象的風景系列」和「靜物系列」。其中，「記憶的風景系列」有別於之前的作品用色大膽且層次分明，反而透過構圖平衡、和緩筆觸與降低色對比，讓畫面散發溫馨且靜逸的幸福感，而「靜物系列」則可見其恩師張義雄的影子。

李金祝為台灣前輩畫家張義雄最後入門弟子，她在1989年前往巴黎習畫，隔年便入選法國藝術家沙龍，此後更連續5年入選更高難度的秋季沙龍，便不再參選。李金祝的繪畫風格瀟灑中帶著細膩，既寫實又寫意，嫻熟的色彩運用技巧，讓畫作呈現強烈的明暗對比，令人印象深刻。