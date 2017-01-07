台南馬沙溝社區歲末關懷 百歲人瑞共餐

2017-01-07 20:25

〔記者楊金城／台南報導〕將軍區馬沙溝社區募集各界愛心，今天第一次舉辦歲末感恩祝福、關懷弱勢與長輩共餐，席開近20桌，還有卡拉OK助興，高齡108歲陳响、103歲吳黃清心2位人瑞出席，讓社區居民更覺幸福滿滿。

陳响身體不錯，只有重聽和高血壓，由媳婦周秀子陪同步行前來參加餐會，他在百歲時還能騎腳踏車，後來被媳婦勸阻才停止，周秀子說，她煮什麼，公公不會排斥，最愛吃地瓜粥。

吳黃清心至今還能穿針引線，耳聰目明、雙手靈巧，兒子吳瑞慶說，老母親還愛畫畫，她開心、全家都開心。長沙里長陳明泰說，2位人瑞是「馬沙溝之寶」。

社區理事長謝四川說，這場歲末關懷弱勢與長輩共餐，讓社區長輩喜迎雞年，社區顧問金清源和王興隆購買41床棉被送給獨居長輩，餐費也由地方募集，郭寶蓮、盧秀珠等人為長輩義剪頭髮，佳里奇美醫院前來義診，希望長輩老康健，是地方之福。

相關影音