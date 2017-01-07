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比咖啡還醒腦？新誕生養膚、燃脂超級食物竟是「它」！

2017-01-07  20:30

〔iStyle頻道／綜合報導〕甜點界近期吹起一股抹茶風，從漸層抹茶拿鐵，到抹茶蛋糕，甜中帶微苦的滋味，深受大人和小孩喜愛，然而你知道嗎？富含抗氧化劑和維他命以及多種好處的抹茶早已被許多營養學家列為超級食物，如果深入了解它的絕妙好處，相信你又會再一次愛上！

據《POPSUGAR》報導，一項研究發現，抹茶就像是健康的綠茶濃縮版，不僅含有高量的抗氧化劑，還能促進新陳代謝，防止新的脂肪細胞生長，增強免疫力，甚至在第二型糖尿病實驗中還發現，適量飲用可以對肝臟和腎臟提供保護作用。

另外，早起習慣用咖啡提神，卻容易心悸的人現在有了新的選擇了！抹茶的咖啡因含量比咖啡少，卻能給予相同的提神效果，而且還不會有頭痛、心悸......等副作用產生，也能舒緩壓力，讓身體平靜卻不會昏昏欲睡的作用，假如你想要提神又不敢碰咖啡，或許改喝看看抹茶也不錯呢！

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  • 簡直抹茶控福音！還不快點入手一杯嗎？（擷取自chachamatcha instagram）

    簡直抹茶控福音！還不快點入手一杯嗎？（擷取自chachamatcha instagram）

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