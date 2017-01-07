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女人穿高跟鞋超性感！但是背後的慘痛代價妳要知道...

2017-01-07  20:16

〔iStyle頻道／綜合報導〕女人穿上高跟鞋，就像是被施了魔法般，整個人變得高挑又富有女人味，不過，雖然穿高跟鞋能讓姿態變得更加婀娜多姿，但是長期與它共舞，腳必須付出沉重的代價......根據「SHEFINDS」報導，美國哈佛大學研究顯示，長期穿高跟鞋的女性，膝關節炎發病的機率是男性的兩倍。

哈佛醫學院針對20名，平均年齡為36歲的健康女性進行調查，結果發現，穿高跟鞋讓膝蓋承受的壓力比光腳時增加了23%，這種壓力長期下來使得膝蓋軟骨磨損，也因此逐漸衍生為膝關節炎，不僅如此，穿高跟鞋還會造成腳踝扭傷、長雞眼和腳趾發炎的風險。

由於高跟鞋開口較大，又沒有鞋帶輔助，為了防止鞋子鬆脫，穿著時，通常是利用腳的前後兩端卡住鞋子，腳趾也因此容易受到擠壓而產生變形和角質層增厚的現象，這些都是穿高跟鞋時疼痛的根源之一，如果妳真的很喜歡利用高跟鞋讓腿型變得更美，建議每週穿1天至2天就好，這樣做能大大降低膝關節炎發病的機率，還能美美的跟朋友出門約會。

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  • 常穿高跟鞋的妳，在穿它之前請三思...（擷取自taeyeon_ss instagram）

    常穿高跟鞋的妳，在穿它之前請三思...（擷取自taeyeon_ss instagram）

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