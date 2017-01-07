桃園高中、職 上千名額供身心障礙學生就學
2017-01-07 20:19
［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府教育局今天在國立桃園啟智學校舉辦「身心障礙學生適性輔導安置宣導博覽會」，共有33所高中、職到場設攤，今年高、中職端針對參加適性輔導的身心障礙學生，共開出1127個名額，身心障礙學生可於2月15至24日，直接向就讀國中辦理報名。
國中身心障礙學生除參加免試入學、特色招生外，亦可參加適性輔導安置的升學管道，今年分為「特殊教育學校「、「高中特教班」及「高中普通班」等3大類，今天的博覽會，也吸引不少學生、家長到場，除了蒐集各項資料外，各校也在現場設攤一一回答學生、家長的問題。
教育局長高安邦表示，各高中、職學校共提供1127個名額給參加適性輔導的身心障礙學生，這些學生也可再參加免試入學、特色招生等其他升學管道，未來擇一就讀即可。
高安邦說，桃園市身心障礙學生人數達8461人，去年已經增設18班各類特教班，使得特教班數達到400班，今年會持續規劃增設。
高安邦表示，針對身心障礙學生，教育局從去年起就提供教師助理員於教室及課堂中提供照顧，也提供學雜費減免、教科書、交通費、教育代金、獎助金等補助及課後照顧服務。
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