靈鷲山普仁獎學金 鼓勵60位生命小鬥士

2017-01-07 20:20

［記者謝武雄／桃園報導］靈鷲山慈善基金會今天在武陵高中舉行「普仁獎學金頒獎典禮」，共有來自全國60位學生獲獎，桃園市長鄭文燦致詞時說，普仁獎讓善的種子從小扎根，使孩子了解德行也是人生追求的崇高目標，祝福每位得獎學生未來成就非凡，透過普仁獎讓生命充滿力量及光彩。

靈鷲山慈善基金會董事長性月法師也代表靈鷲山致贈由心道法師親自書寫的「吉星高照」墨寶給鄭文燦，感謝桃園市府長期以來對靈鷲山支持與協助，包括每年在桃園巨蛋舉辦水陸大法會。

性月法師說，普仁獎學金設立至今14年，幫助超過4000位優秀學生，透過家訪志工、評審委員在全台各地選拔發掘，今年許多獲獎的孩子，家境雖然不好，但都展現出不向命運、環境低頭的勇氣，甚至還想到要去幫助別人，是生命小鬥士。