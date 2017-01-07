搶救老樹！ 達人攀樹修枝有如表演特技

修樹志工靠著特殊繩索攀樹、掛在樹上修樹。（記者黃淑莉攝）

2017-01-07 20:13

［記者黃淑莉／雲林報導］愛樹奇人、修樹達人楊貴平從福田老樹保育基金會得知，雲林東和國小有百年老樹需要修枝，跟著妻子開車到學校查看，莫名感動下號召十多位志工，花了2天義務替學校搶救老黑松、老樟樹，攀樹、懸空專業技術讓人大開眼界。

年近六十的楊貴平住新北市，早年從事營造業，因緣際會學習修樹、攀樹，10多年來修過數不清的樹木，他說，國人的修樹方式錯誤，許多樹被剪光頭，每次颱風過後行道樹傾倒、斷枝嚴重，大部分原因也是修樹修錯。

楊貴平指出，修樹最重要是修枯枝、斷枝、病蟲害枝，再來才是生長不良樹枝，修剪過的樹看起來應是賞心悦目、心曠神怡，修樹其實是樹在修人。

東和國小校長林秉武表示，楊貴平號召的修樹志工有消防隊員、專業戶外教練，利用自己休假日到學校搶救老樹，農委會農試所得知，特別在學校舉辦專業修樹研習，讓愛樹人士有機會看到正確、專業的修樹技術，吸引上百人參加。

他們靠著可承載上千公斤的特殊繩索，先將自己吊掛到樹上，再用電鋸修剪，細菌感染嚴重的傷口要先殺菌再敷藥，修樹過程宛如特技表演，吊掛、垂降、懸空、攀爬，超過百位學員在樹下看得直呼精彩、厲害。

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