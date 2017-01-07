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嫌孫子太醜？ 超狂阿嬤闖診所要求「換一個」

2017-01-07  20:50

〔即時新聞／綜合報導〕多數的阿公阿嬤都會對自己的孫子孫女特別疼愛，但哥倫比亞最近卻出現例外，一位阿嬤看到自己剛出生的嬰兒後竟嫌太醜，認為不可能是自己的孫子，因此回到診所要求換一個。

綜合外媒報導，哥倫比亞聖瑪爾塔（Santa Marta）的一位阿嬤，帶著女兒和剛出生的孫子闖入一間診所，要求診所換一個嬰兒。這位阿嬤表示現在手上抱的這個嬰兒長得太醜了，因此不可能是她家的，但診所拒絕更換，因為阿嬤的這個嬰兒是他們當天接生唯一的嬰兒。

後來聖瑪爾塔市議會的衛生署長佩賴瑞斯（Carlos Pallares）也出面表示，嬰兒在遺傳時需要考量到基因，如果遺傳上出了問題，大家也應該要接受。

許多網友都對於這位要求換嬰兒的阿嬤不滿，有人直言，「真是個可悲低俗的人，不管嬰兒長怎樣，都是你家的人呀。」、「這個小孩真可憐...」

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  • 示意圖。（資料照，美聯社）

    示意圖。（資料照，美聯社）

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