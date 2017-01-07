大學考招 家長與老師支持2次分發 籲申請入學延至7月
2017-01-07 19:44
〔記者蕭玗欣／台北報導〕大學考招制度又添變數！招聯會日前達成共識，將維持2次分發，申請入學時間延至5月底，還給高三學生完整學習時間，但新制卻遭台大反對，認為應「考完再招、一次分發」。家長表示，若台大一直想用考試招收程度好的學生，「會傷了大家的心」，難怪世界排名頻頻退步；高中教師也傾向招聯會方案，但希望申請入學時間能延後到7月，高三課程才能真正上完。
台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，台大如果要繼續用各種考試來招收好學生，會傷了大家的心，難怪近來在世界排名會頻頻退步，他認為，很多學生手做能力強，但不擅考試，申請入學可以看出學生其他方面的表現，有助於多元發展，而不是每天只能考試和背書。
台南一中公民老師郭復齊同樣也傾向招聯會的方案，表示走回一試定終身的原路還是有點風險，但他認為，目前新制仍有許許多需要改進的地方，像是將申請入學延至5月底，但高三下課程都還沒上完，很難繳交學期成績，希望能延至7月再作業。
郭復齊也指出，新課綱規定高中三年要修180學分，但必修就占118學分，學生選修課程的彈性很小，學習歷程檔案是否能看出學生差異性仍值得懷疑。
政治大學政治系學生廖浩翔則認為，高中3年的學習歷程無法被量化，學校應該要看的是學生的特質而不是分數，如果報名人數超過學校的招收名額，是否仍會回到分數取向，新制應該要有完整配套措施。
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