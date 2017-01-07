| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 生活

大學考招 家長與老師支持2次分發 籲申請入學延至7月

2017-01-07  19:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕大學考招制度又添變數！招聯會日前達成共識，將維持2次分發，申請入學時間延至5月底，還給高三學生完整學習時間，但新制卻遭台大反對，認為應「考完再招、一次分發」。家長表示，若台大一直想用考試招收程度好的學生，「會傷了大家的心」，難怪世界排名頻頻退步；高中教師也傾向招聯會方案，但希望申請入學時間能延後到7月，高三課程才能真正上完。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，台大如果要繼續用各種考試來招收好學生，會傷了大家的心，難怪近來在世界排名會頻頻退步，他認為，很多學生手做能力強，但不擅考試，申請入學可以看出學生其他方面的表現，有助於多元發展，而不是每天只能考試和背書。

台南一中公民老師郭復齊同樣也傾向招聯會的方案，表示走回一試定終身的原路還是有點風險，但他認為，目前新制仍有許許多需要改進的地方，像是將申請入學延至5月底，但高三下課程都還沒上完，很難繳交學期成績，希望能延至7月再作業。

郭復齊也指出，新課綱規定高中三年要修180學分，但必修就占118學分，學生選修課程的彈性很小，學習歷程檔案是否能看出學生差異性仍值得懷疑。

政治大學政治系學生廖浩翔則認為，高中3年的學習歷程無法被量化，學校應該要看的是學生的特質而不是分數，如果報名人數超過學校的招收名額，是否仍會回到分數取向，新制應該要有完整配套措施。

廣告
  • 大學招聯會執行秘書戴年華日前表示，未來110學年的大學考招，仍維持兩次考試，但申請入學時持逐年延後，目標要還給高中三年完整學習時間。（資料照，記者吳柏軒攝）

    大學招聯會執行秘書戴年華日前表示，未來110學年的大學考招，仍維持兩次考試，但申請入學時持逐年延後，目標要還給高中三年完整學習時間。（資料照，記者吳柏軒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2次分發 大學招聯會 大學考招 大學考招改革 招聯會 考招改革 考招變革
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：大學考招 家長與老師支持2次分發 籲申請入學延至7月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.