南投又見垃圾山 官民分工合作揪偷倒賊

2017-01-07 19:32

〔記者謝介裕／南投報導〕又見垃圾山﹗繼竹山、鹿谷、集集、水里等4鄉鎮之後，亂倒垃圾的歪風，最近也入侵名間鄉田仔村，且整條排水溝渠都是垃圾，一度還遭人放火焚燒，令人懷疑有滅證之虞，地方民眾希望司法與行政單位能同步調查，還給民眾應有的居家環境品質。

「又著火了…」，近半年來，名間鄉田仔村排水渠道，經常遭人偷倒垃圾，從飲料罐、紙箱、塑膠品等一般民生廢棄物，到磚瓦、木板等建築廢棄物都有，而且都是趁大家入睡後的三更半夜偷倒，緊接著，便點火將可能被認出的公司行號名稱、住址等關鍵證據燒毀，雖未引發重大火警，但卻嚴重影響環保與排水功能，令地方民眾頭痛又困擾。

名間鄉田仔村長陳敬義說，半年來，他與村民們雖然加強社區巡防工作，但始終未能將涉案嫌犯逮獲，地方民眾幾經討論後，決定出錢出力在可能被偷倒垃圾的場所附近裝設監視器，一旦捕獲偷倒者身影，便可以影像追人，讓涉案人獲得應有的處罰，進而達到遏止垃圾偷倒歪風。

縣府環保局指出，在受理民眾陳情後，也曾派員實地會勘並拍照存證，未來除了與警方加強聯合稽查以外，也會透過衛星定位的科技手法深入追查，期盼官民攜手同心，早日將涉案嫌犯揪出究辦。