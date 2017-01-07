屏東業者不怕一例一休 只怕找不到人才
2017-01-07 19:20
〔記者李立法／屏東報導〕經濟部加工出口區屏東分處最近向設廠業者解說一例一休新制，發現業者並不擔心勞動成本增加，只怕找不到人才，希望政府能落實技職教育，培養符合在地企業需求的人才。
屏東分處表示，出口園區現有機械、綠能、食安及水處理等高端產業38家廠商，員工超過3千人，連日來廠商紛紛電詢該分處有關一例一休新制應注意事項，多數業者並不擔心人力成本增加，而是對中高階幹部人才荒感到苦惱。
業者表示，園區有20多項職業類別，但地方大專院校所開設的課程，多半無法在園區內學以致用，過去從這些學校畢業的學生，大部份並非園區廠商所需要的人才，廠商只好前往高雄、台南等地尋求建教合作的對象，但成果有限。
屏東分處表示，為協助解決園區企業人才需求，同時增加屏東子弟就業機會，該分處會同企業高層逐一拜訪屏東地區的高職及大專院校，希望能規劃與在地企業相關的技術性課程，業者願意提供完善的食宿及待遇條件，希望中央及地方政府支持，從教育面著手，讓學校課程能與在地企業銜接。
縣府發言人黃建嘉表示，縣府願意協助企業在校園內培養人才，將建請中央針對各縣市的工商需求建構學以致用的教育機制，打造便捷交通網，提高屏東都市生活機能，吸引年輕人在屏東就業。
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