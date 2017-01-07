同婚爭議 唐鳳：都是在鞏固婚姻的意義

2017-01-07 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣社會對於婚姻平權議題仍有許多分歧，支持婚姻平權的民眾、反對婚姻平權的民眾，經常互相較勁；行政院政務委員唐鳳指出，兩邊看起來好像是水火不容，但兩邊想要捍衛的價值並沒有本質上的衝突，都是在鞏固婚姻的意義，並能讓國人更充分了解婚姻相關的400多項權利義務。

唐鳳接受民視《新聞觀測站》專訪時指出，和社會上大多的爭議一樣，支持婚姻平權的民眾、反對婚姻平權的民眾，兩邊看起來好像互相是水火不容，可是兩邊想要捍衛的價值並不是不相容的，很多人都是擔心以後婚姻會完全失去它的意義。

唐鳳認為，大家真正在意的「婚姻穩定的價值」、「平權的重要性」，兩者並沒有本質上的衝突，婚姻平權議題經過公共討論後，大家會更了解婚姻的意義，了解婚姻相關的400多項權利義務；相關的討論都是在鞏固大家對於婚姻的了解，讓願意進入婚姻的人更知道自己在做什麼事。