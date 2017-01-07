北市年貨大街開跑囉！華陰商圈打頭陣
華陰街年貨大街7日開跑。（記者黃建豪攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕年關接近，台北市各大商圈摩拳擦掌準備搶賺新年財，由台北市政府輔導辦理的8大年貨街中，位於台北火車站後方的華陰街今年打頭陣，年貨街從今起開跑，高掛紅燈籠讓街道充滿春節氛圍，而華陰街只是暖場，其周邊的後火車站商圈、元凌街也已佈置新年妝點，做為重頭戲的迪化年貨大街則預計13日揭幕，並以「2017台灣年味在台北」為軸，帶領西區重現台北市舊城風華。
由華陰街商圈起頭，每年春節前夕，台北市的人潮聚集焦點會陸續從東區轉向西區，因為年貨大街多集中在中正、大同、中山區，華陰年貨街提前一週暖場後，隔週台北地下街年貨街、後站年貨街、寧夏年貨街、元凌年貨街及主力的迪化年貨街都會就定位，服飾、年菜、女裝、南北貨各商圈特色各不相同，彼此串連起年節氛圍，讓民眾一路從南逛到北。
商業處表示，每逢春節過年，台北市政府共協辦8大年貨街，分別為後火車站、華陰街、寧夏路、迪化街、榮濱路、元凌街、四平街與台北地下街，而華陰街每年均負責打頭陣，由市府協助在周末封街，並安排首長到各年貨街拜訪民眾發發財金。
華陰街商圈以服飾、皮件零售聞名，今天上午10時起，街道已掛滿年節紅燈籠，商家也趁著封街搭起帳棚擴張店面，迎接比往常更熱鬧的人潮。為吸引顧客上門，有服飾店果斷來個商品一折優惠，有的則因應春節旅遊季，推出行李箱促銷。
華陰街年貨街將一連營業至除夕夜前共計20天，期間上午10時至晚間10時都會封街。範圍為重慶北路一段、長安西路、太原路及鄭州路所圍的方型區域內部巷道。
大同警分局提醒，為因應7日起陸續開跑的年貨街，大同區4大商圈迪化商圈、華陰街商圈、台北地下街、寧夏商圈周邊都會進行交通管制，包含迪化街行人徒步區、永樂市場前廣場、民生西路、歸綏街、延平北路、環河北路、民樂街等，都會加強違停取締與拖吊路段，民眾要多留意交通管制狀況。
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標題：北市年貨大街開跑囉！華陰商圈打頭陣
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