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2歲女兒幫化妝 化完後媽媽臉綠了...

這位媽媽在看到女兒化妝的結果後，臉上浮出尷尬表情。（圖擷取自YouTube）

2017-01-07  19:25

〔即時新聞／綜合報導〕很多女性都會透過化妝，讓自己的外貌更宜人。最近一位媽媽就決定讓2歲女兒幫她化妝，不過當這位媽媽看到女兒化妝的結果後，臉上卻浮出尷尬表情。

據《哈芬登郵報》報導，一位媽媽（Meredith Warfel）之前讓她的2歲女兒昆妮（Quinny）為她化妝。在40多秒的化妝過程中，昆妮先是開心地拿著各式的口紅、粉底刷往媽媽臉上塗，之後更直接拿出眼影塗在媽媽額頭上。最後她還拿出睫毛刷要往媽媽臉上刷，不過媽媽急忙往後閃，不讓女兒為自己刷睫毛。母女在化妝結束、照鏡子時，女兒臉上浮現滿意表情，媽媽卻一臉尷尬，但在看到女兒的表情後，媽媽也露出笑容。

許多網友在看到2歲女兒幫媽媽化妝後都直言可愛，有網友表示，「看到母女在化妝過程中都玩得很開心，讓我的心情也很好。」、「這個媽媽好酷！」

相關影片請見：

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  • 媽媽決定讓2歲女兒幫她化妝。（圖擷取自YouTube）

    媽媽決定讓2歲女兒幫她化妝。（圖擷取自YouTube）

  • 女兒還拿出睫毛刷要往媽媽臉上刷，不過媽媽急忙往後閃。（圖擷取自YouTube）

    女兒還拿出睫毛刷要往媽媽臉上刷，不過媽媽急忙往後閃。（圖擷取自YouTube）

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相關關鍵字： 化妝 女兒 媽媽 親子
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