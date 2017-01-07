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垃圾裡藏玻璃割傷人 清潔隊員被迫在家休息

2017-01-07  18:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕農曆年節將近，家家戶戶也開始大掃除，但有民眾未把做好碎玻璃包覆及分類，使得彰化埤頭一位清潔隊員清運時不慎割傷右手，血流如注，送醫後縫了6針，只能在家休養。埤頭鄉清潔隊隊長謝左民表示，相信民眾不是故意的，呼籲一定要做好垃圾分類。

埤頭鄉清潔隊員鐘偉誠說，3日下午，看到一戶民宅前堆放垃圾，於是上前協助民眾，殊不知垃圾袋裡面有碎玻璃，右手掌一碰馬上被割傷，當場血流如注，緊急去醫院縫了6針，因為傷在手掌處，已經連續4天無法工作，希望自己能快點恢復。

謝左民對此意外也在臉書發文：「親朋好友，拜託您們垃圾中千萬千萬別夾雜尖銳物品！本隊同仁清運垃圾時，住戶只將垃圾放在路旁，用的還是不透明垃圾袋，更過分的裡面還摻雜碎玻璃，結果同仁收垃圾時手一提就中鏢了，雖然穿戴手套仍鮮血直流…縫了6針。」

謝左民表示，再3個禮拜就要過年了，垃圾量有明顯增加的現象，估計會再增加兩成，呼籲民眾做好垃圾分類的習慣，若有類似玻璃、燈管或其它易割傷物品，務必另外報紙包覆，或用袋子裝好，並提醒清潔隊員內有玻璃等危險物品。也表示未做好分類，可依違反廢棄物清理法，開罰1200元以上6000元以下的罰款。

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  • 埤頭清潔隊員鐘偉誠，不慎被碎玻璃割傷右手。（記者陳冠備攝）

    埤頭清潔隊員鐘偉誠，不慎被碎玻璃割傷右手。（記者陳冠備攝）

  • 埤頭清潔隊呼籲民眾垃圾要做好分類。（記者陳冠備攝）

    埤頭清潔隊呼籲民眾垃圾要做好分類。（記者陳冠備攝）

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