斗六茂谷柑節 有得吃還有幸運紅包

2017-01-07 18:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六公所今日舉辦茂谷柑節促銷農特產，有得吃還有幸運紅包拿，活動現場設有上百攤位的年貨大街，民眾品嘗茂谷柑甜中帶酸的滋味，還有上千個喜從天降紅包大放送，讓民眾提前感受春節的年味。

「有點像戀愛的感覺！」縣長李進勇形容茂谷柑的滋味，吃到酸一點，有點失戀的感覺，吃到甜味多一些，就能感受熱戀中快樂，一樣是茂谷柑，在不同的農民呵護中，長出屬於它們自己的特色，讓人一口接一口，一吃就停不下來。

市長謝淑亞表示，今年茂谷柑減產3至5成，每一個都得來不易，感謝果農用心呵護，讓民眾在過年時，能買到最金黃亮眼的茂谷柑，用這樣的酸甜好滋味來敬神謝天地。

公所並安排6波紅包大放送，第一場由副縣長張皇珍與謝淑亞一起灑下170個紅包，裡面有廠商提供的禮品兌換券，讓搶到紅包的民眾驚喜連連，明天還有另外3場、500個紅包放送，民眾可以來搶搶看，試試自己運氣。

茂谷柑依果實大小，每台斤40元到100元不等，農民表示，好吃的茂谷柑身形圓扁飽滿、呈現亮眼有光澤的金黃色，切開後果肉飽滿、甜中有微酸、汁液豐富，這些特色斗六的茂谷柑全都具備。

活動現場還有許多與食衣住行相關的年貨商品，民眾還能買到想要的好年貨，兩天的茂谷柑節，公所期待市民和遊客都能來逛逛搶好康，也讓店家們開出豐碩的紅盤好成績。

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