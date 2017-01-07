一例一休影響 九份上午從山腰塞到山腳
上千名遊客要搭接駁車上九份，但接駁車只有6、7輛，完全無法紓解暴增人潮。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／新北報導〕一例一休政策，竟是導致九份從上午就開始塞車的原因！
九份是台灣熱門景點，每年有逾400萬人次國內外遊客造訪，新北市交通局為紓解假日龐大車潮，在上山的主要道路102縣道13公里旁設置免付費的九號停車場，安排遊客停放車輛，再轉乘免費接駁車上山。
因應一例一休政策，交通局為避免增加加班費等人事成本，今年開始要九號停車場3名約聘人員晚1小時上班，上午9點才開放停車，結果，為了等候入場，2、30輛遊覽車從九號停車場門口排到山腳下，交通幾乎癱瘓，道路成了停車場。
今天星期六，上午8時許陸續有遊覽車駛抵，瑞芳警方在山腳下疏導車輛開到山頂下客，但遊覽車業者仍只願停免費的九號停車場，等候車輛排成一長串，觀光客就坐在車上發呆等待，或下車聊天、抽菸，打發時間。
不但車子塞爆，亂象也多，為了閃躲這些排隊的大車，不時可見到計程車、摩托車跨越雙黃線逆向超車，差點撞上對向來車，十足險象環生，9點一到，遊覽車魚貫而入，瞬間有上千人要搭接駁車上山，但接駁車只有6、7輛，完全無法紓解暴增人潮。
人潮一多，九號停車場的公廁也上演排隊狀況，遊客抱怨相當不便，廁所也變得骯髒，甚至因為水壓不足引發缺水，林姓居民無奈地說：「這種品質，遊客怎還願再來？」
客運業者批評，政府說實施一例一休後人力不足，應增聘人力因應，但公部門自己卻為了1、2小時的加班費錙銖必較，不增加人力，也不願彈性調整工時，造成政府、民眾雙輸。
新北市交通局簡任技正兼停車管理科長金肇安說明，九號停車場可容納約80輛遊覽車，設置初衷是為了避免假日交通系統嚴重阻塞，由警方實施交通管制，疏導遊覽車、小客車免費停放，再轉搭接駁公車上山，長期下來業者也養成習慣，不過，山上還有臺陽、隔頂等收費停車場，早到的業者可以先停上去。
金肇安表示，長期觀察九份車流，車輛大增的時段多發生在9點半、10點以後，上午9點前開店的商家也不多，才會順勢調整九號停車場3名約聘人員的上班時間，避免超出工時，目前還是試辦性質，新制需要一段時間磨合，已經有與轄區警方協調相關疏導事宜。
另外，實施一例一休後，九份賴阿婆、阿柑姨芋圓、阿蘭草仔粿等老街業者，都選擇自行吸收成本，不轉嫁給消費者，不過，許多私人停車場已調整價格，汽車從3小時150元提高到200元，機車也從記次20元提高到30元。
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