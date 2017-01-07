飄洋過海害死牠 信天翁誤食打火機來自這裡...

2017-01-07 18:32

〔記者王捷／台南報導〕美媒《CNN》之前在生態影片中報導台南的打火機，但可不是件好事，動保專家布朗（Matt Brown）在中途島（Midway Island）觀察黑背信天翁生態，沒想到卻發現信天翁的屍體中發現台南市夏林路某夜店的打火機。鄰居表示，這棟透天厝從10多年前就是經營夜店，但期間已經多次換手經營，無法確認這個打火機是哪個時期的。

全球海洋汙染嚴重，許多海鳥誤食人類垃圾死亡，《CNN》日前發表影片，內容關注黑背信天翁誤食人類塑膠垃圾問題，沒想到就有一隻信天翁因為誤食了台南某間夜店的打火機死亡。

動保專家布朗在中途島進行觀察，發現當地信天翁誤食塑膠垃圾問題相當嚴重，他把死亡的信天翁剖開後發現，牠們的胃簡直是垃圾場，包括瓶蓋、打火機等，其中畫面還出現來自台南市夏林路店家的打火機，包括地址、電話都一清二楚。

根據影片地址訪查，當地是一家名叫「小酒窩音樂會館」夜店，鄰居表示，這棟透天厝從10多年前就是夜店，期間易主、更名經營多次，這個打火機是哪一段時期可能要深入追查。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩指出，打火機可能是遭人丟棄海中，或者是颱風期間，隨著其他垃圾被颳入海中，隨著洋流漂流到北太平洋。藻類附生在打火機上，讓信天翁以為是食物而吃下肚，胃裡佔滿垃圾，最後飢餓而死。

曾翌碩說，信天翁只有繁殖期間才會在陸地活動，中途島上的死亡鳥類，只是剛好凸顯垃圾汙染海洋生態的浩劫。黑背信天翁廣泛分布於北太平洋，繁殖期時遷徙至東南夏威夷群島的歐胡島、考艾島、尼豪島、勒哈島（Lehua Island）、考拉島（Kaʻula Island），以及西北夏威夷群島，台灣周邊並不是棲地或活動範圍。