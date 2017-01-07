春節來台南騎T-Bike有多好？專人解說報你知

透過專人解說，民眾對台南T-Bike有更多瞭解。（記者林孟婷攝）

2017-01-07 18:26

〔記者林孟婷／台南報導〕積極推動T-Bike，資訊月也是宣傳的好時機，仁德世貿展覽中心「台南資訊月」登場，台南市政府交通局特地提供公共自行車供民眾試乘，希望透過專人解說以及導覽之下，能夠更瞭解T-Bike系統與所帶來的便捷性。

交通局於7、8兩日在仁德世貿展覽中心「台南資訊月」會場提供T-Bike租賃站及公共自行車供民眾試乘，吸引眾多民眾詢問如何租借並親自體驗，交通局並在現場安排專人介紹下載「T-Bike台南市公共自行車」APP及「安平GO好行」APP。

交通局主秘熊萬銀表示，T-Bike公共自行車是兼具通勤、旅遊的多元功能，非常適合台南蜿蜒小巷弄，以及透過自行車在古蹟、觀光景點悠閒欣賞的運輸工具。

熊萬銀指出，目前在奇美博物館園區及南科園區設置有10個租賃站，農曆春節前預計在赤崁樓、延平郡王祠、安億停車場等處再增設10站，可提供市民及旅客享受台南雙輪輕旅行。