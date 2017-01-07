高雄紅豆盛產 邀民眾來深度旅遊

2017-01-07 18:15

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市舉辦「來觀光吧！魅力高雄-愛上新活寮園」，觀光局長曾姿雯於紅豆產地大寮灌糯米腸，邀請民眾進行深度旅遊。

高雄紅豆產量約佔全國2成，其中9成為大寮區生產，市府今天於當地和春技術學院、大寮自行車道舉辦紅豆糯米腸、紅豆湯圓手作DIY活動，曾姿雯與農婦灌紅豆糯米腸，邀請民眾試吃，並廣邀遊客漫遊琉球、翁園、三隆與溪寮4個里，沿途設有10個闖關站，參與者有機會獲得鑽石項鍊或虎航來回機票。

曾姿雯說，「來觀光吧！魅力高雄-愛上新活寮園」活動為期2個月，去年12月17日於林園正式展開，上千名民眾體驗漁村傳統文化，今天舉辦大寮場活動，邀民眾騎單車或步行體驗在地風情。

和春技術學院配合在地行銷，餐飲系大二生蔡弘璟以紅豆為材料調出「狀元紅」，調飲中可喝到紅豆餡顆粒，讓民眾驚呼連連。另外，現場舉辦魅力歌星總決賽，美女歌手獻唱，唱跳吸引目光。

曾姿雯說，系列活動有漫遊大寮尋寶趣等，邀請民眾抽項鍊、機票、住宿券，更多好康請上官網或粉絲專頁。