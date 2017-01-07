| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 生活

唐鳳看電競：是類似圍棋的技藝文化

2017-01-07  18:56

〔即時新聞／綜合報導〕電競過去常被家長和教師視為影響學習、浪費時間的活動，然而電競產業發展迅速，市場規模更是逐日擴大；行政院政務委員唐鳳受訪時指出，電競是種類似於圍棋的技藝文化，是生活的一部分，發展電競產業並不是「拚經濟」和「教壞小孩」的對立問題。

唐鳳去年召集跨部會討論關於國內電競產業的定位，教育部並已傾向認定電競是種「技藝」；唐鳳接受民視《新聞觀測站》專訪時指出，電競過去至少有6年在台灣是沒有主管機關的，我們之前常說電競是種體育，但電競應該不是體育而是技藝，這種技藝成熟後會形成文化，能吸引上萬人、上百萬人來收看你的表演。

唐鳳認為，電競是種類似於圍棋的技藝文化，是生活的一部分，當電競被視為技藝的文化，就比較不會有世代上面、教育工作者對它的不理解，發展電競產業也不會是「拚經濟」、「教壞小孩」的對立問題；由教育部帶頭輔導設立電競專班等，培養電競產業不必砸錢補助特定的廠商，這塊餅也會變得相當大，社會對它的接受度也會增加。

廣告
  • 唐鳳受訪時指出，電競是種類似於圍棋的技藝文化，是生活的一部分，發展電競產業並不是「拚經濟」和「教壞小孩」的對立問題。（資料照，記者李欣芳攝）

    唐鳳受訪時指出，電競是種類似於圍棋的技藝文化，是生活的一部分，發展電競產業並不是「拚經濟」和「教壞小孩」的對立問題。（資料照，記者李欣芳攝）

  • 唐鳳認為，當電競被視為技藝的文化，就比較不會有世代上面、教育工作者對它的不理解。（圖擷自民視新聞台）

    唐鳳認為，當電競被視為技藝的文化，就比較不會有世代上面、教育工作者對它的不理解。（圖擷自民視新聞台）

  • 唐鳳表示，由教育部帶頭輔導設立電競專班等，如此培養電競產業，不必砸錢補助特定的廠商，這塊餅也會變得相當大，社會對它的接受度也會增加。（圖擷自民視新聞台）

    唐鳳表示，由教育部帶頭輔導設立電競專班等，如此培養電競產業，不必砸錢補助特定的廠商，這塊餅也會變得相當大，社會對它的接受度也會增加。（圖擷自民視新聞台）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 唐鳳 圍棋 技藝 電競 體育
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：唐鳳看電競：是類似圍棋的技藝文化


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.