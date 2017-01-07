唐鳳看電競：是類似圍棋的技藝文化

2017-01-07 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕電競過去常被家長和教師視為影響學習、浪費時間的活動，然而電競產業發展迅速，市場規模更是逐日擴大；行政院政務委員唐鳳受訪時指出，電競是種類似於圍棋的技藝文化，是生活的一部分，發展電競產業並不是「拚經濟」和「教壞小孩」的對立問題。

唐鳳去年召集跨部會討論關於國內電競產業的定位，教育部並已傾向認定電競是種「技藝」；唐鳳接受民視《新聞觀測站》專訪時指出，電競過去至少有6年在台灣是沒有主管機關的，我們之前常說電競是種體育，但電競應該不是體育而是技藝，這種技藝成熟後會形成文化，能吸引上萬人、上百萬人來收看你的表演。

唐鳳認為，電競是種類似於圍棋的技藝文化，是生活的一部分，當電競被視為技藝的文化，就比較不會有世代上面、教育工作者對它的不理解，發展電競產業也不會是「拚經濟」、「教壞小孩」的對立問題；由教育部帶頭輔導設立電競專班等，培養電競產業不必砸錢補助特定的廠商，這塊餅也會變得相當大，社會對它的接受度也會增加。