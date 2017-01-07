斗六市長盃國小田徑賽 小選手爭取成為縣運選手
2017-01-07 18:06
〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市抱走105年度雲林縣中小學運動會田賽第一、徑賽第一、總錦標第一的獎盃，為選出下屆斗六市參加縣運選手，今天舉辦市長盃國小田徑錦標賽，共有13所學校、209人報名參加，比去年多出了19人，參賽者在好天氣中展現出絕佳狀態，為斗六市蟬聯冠軍而努力。
斗六市長謝淑亞表示，人生最棒的財富是健康，健康最棒的達成方法就是運動，運動後有了健康的身體，才能在人生的每一個階段，創造出屬於自己的好成績，現場的小選手們，就是正在為國小階段，爭取縣級甚至全國級的好成績，為斗六爭光，也在比賽中和各校選手互相交流學習，讓運動的技巧更加成長。
市長盃田徑錦標賽由女童400接力展開序幕，比賽項目包括田賽的跳高、跳遠、鉛球（6磅）、壘球擲遠（0.170公斤）、三項運動（100 公尺、跳高、鉛球），以及徑賽的60M、100M、200M、400M接力、800M接力、競走（3000M）。
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