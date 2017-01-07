小朋友帶「魚」到校觀摩 網友笑翻狂P圖
2017-01-07 21:03
網路近日瘋傳一張照片，指幼兒園老師要求小朋友帶一條魚到校互相觀摩，但畫面中卻有名小朋友帶來的魚「噸位」明顯大很多。（圖擷自爆廢公社）
〔即時新聞／綜合報導〕網路近日瘋傳一張照片，指幼兒園老師要求小朋友帶一條魚到校互相觀摩，但畫面中卻有名小朋友帶來的魚「噸位」明顯大很多，這在引發網友熱議之餘，也紛紛幫忙PS，讓網友笑稱魚都快被玩壞了。
有網友這兩天在《爆廢公社》貼文指出，網傳有幼兒園老師要學童帶魚到校觀察，但其中一名小朋友帶的魚卻明顯不同，而這張圖在微博上也被許多網友討論，有些人則幫忙配上旁白：「老師說要小朋友帶一條魚到幼稚園。媽咪…為什麼我的魚跟其他小朋友不一樣？」許多網友也紛紛將那條大魚P成生魚片、煎魚、蒸魚等各式佳餚，引發更多網友瘋傳。
而這名小孩的父親在接受《梨視頻》訪問時表示，那條鯉魚其實是釣回來的，當時可能也沒溝通清楚，就讓小孩帶去學校，該張圖片其實是老師所拍下，並傳到家長的群組內，事發至今已有1、2個月。這名父親也笑笑的提到，當天其他小朋友也有人是帶金魚、烏龜等，本來就是要讓小朋友學習，對於意外引發熱議也只能說這一切純粹是烏龍。
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