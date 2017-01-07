做愛心換專屬雞年春聯 藝術家號召年前送暖

2017-01-07 18:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕年關將近，社會上許多弱勢族群亟待援助，藝術界也發起響應活動。由文創品牌「6五3書法設計工作室」、「手寫時光」，以及知名寫字專家葉曄今共同發起創意春聯及紅包袋的義賣活動，只要捐助任一社福或慈善團體，再提出證明，就可向藝術家點字，免費得到自己專屬的雞年春聯，活動一出引發網友討論。多個社福團體均表示，很開心社會的送暖，呼籲大眾能夠一起關懷弱勢族群。

該活動自今日起為期一週，不限捐助方式也不限捐助機構，金額達500元者，只要於完成手續後，上傳相關捐款憑據的照片，即可向6五3書法設計工作室點春聯用字，而葉曄則是提供個人設計的新年紅包袋做響應，他們將一起把作品寄送到善心民眾的家中。

6五3書法設計工作室設計師黃玟寧說，小時候跟隨老師學書法的時候，持續數年的過年期間，老師都會帶著她到捐血站擺攤，只要有捐血的人就送一副手寫春聯，對他們奉獻表示敬意，這對她的影響很大，讓她知道精進自己藝術以外，也要關懷社會。黃玟寧也說，希望大家可以幫助各種弱勢的人，她的力量不大，只是希望用自己的專長拋磚引玉。

葉曄則回憶，過去學生時代參與過許多服務性社團，從實地的機構服務，到愛心義賣等活動，也因此看到許多社會上弱勢族群較不為人知的一面，帶給自己很大震撼。「過去付出時間來服務，現在付出自己的技術」，他希望能藉由活動帶來實質協助。

手寫時光義賣活動總召竺佳慶表示，他本身也有透過機構固定認養國外的兒童，已經持續好幾年，他覺得世界上還是有很多需要幫助的角落，有時候可能只是小小金額，但卻能讓受助者感受到大大溫暖，而且每當收到國外兒童寄來的卡片，都覺得很感動。

有興趣的網友，可上「6五3書法設計工作室」https://www.facebook.com/653CalligraphyDesign/?fref=ts或「手寫時光」http://class.writetime.life/或「葉曄×夜夜寫字」https://www.facebook.com/ohyayeh/?fref=ts查詢。