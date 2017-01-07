東北季風增強 明轉濕冷 中部以北低溫下探16度

2017-01-07 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕因受東北季風增強影響，明（8）日迎風面東半部及北部地區會有局部短暫雨，溫度由前幾日的暖和轉為涼冷，中部以北低溫會在16度至18度；其他地區則為19至20度左右。

根據中央氣象局預測，在降雨方面，迎風面東半部地區及北部地區，將發生局部短暫雨。溫度方面，明天北部及東北部有愈晚愈涼冷的趨勢，與前幾天溫暖舒適的天氣型態差別很大，預測明天中部以北及東北部的低溫是16至18度，其他地區19至20度；高溫方面，北部及東北部約21至24度，其他地區約25至28度。

氣象局指出，預估此波東北季風冷空氣最強的時段是在週一（9日）晚至週二（10日）清晨，屆時中部以北及東北部最低溫約只有14至15度。

今晚至明日（8日）清晨西半部地區及馬祖、金門易有局部霧霾或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，霧中行車請注意安全。

空氣品質方面，金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康等級，雲嘉南及高屏地區為對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。