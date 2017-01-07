彰縣「學習型城市」計畫 從東螺溪起跑

彰化學習型城市計畫開跑，湖埔社大逮領民眾體驗拔菜頭、製作菜頭粿的樂趣。（記者陳冠備攝）

2017-01-07 18:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕為提昇社區學習動力，湖埔社區大學承辦「彰化縣106年學習型城市」計畫，今日先在東螺溪教育園區舉辦「農村風味餐暨油菜花田音樂饗宴」活動，社大志工一早就帶領民眾們去拔菜頭、做「菜頭粿」，活動間還有薩克斯風演奏，最後在葡萄藤下享用蘿蔔糕大餐，體驗多元的農村風情。湖埔社大執行長林淑玲希望藉此計畫打破城鄉限制，帶領民眾更了解自己的城市。

彰化學習型城市計畫邁向第2年，湖埔社區大學首次承辦，決定從東螺溪環境教育開始，60位來自台中等其他縣市的民眾，與當地農民、志工們一起去拔白蘿蔔，學習刨絲製粿，不少大小朋友也首次走入油菜花田，在不間段的音樂聲中追逐嬉戲，除此還有認識蝴蝶、果實等當地生態闖關活動，一場農村趴讓大家玩得不亦樂乎。

林淑玲說，學習型城市計畫有文化傳承、發展在地產業觀光、樂活居民、食農教育與湖埔社大一直關注的東螺溪流域教育等5大面向，透過產官學結合，帶動彰化縣內鄉鎮學習，吸引各界認識彰化。