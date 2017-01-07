彰縣「學習型城市」計畫 從東螺溪起跑
2017-01-07 18:19
彰化學習型城市計畫開跑，湖埔社大逮領民眾體驗拔菜頭、製作菜頭粿的樂趣。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕為提昇社區學習動力，湖埔社區大學承辦「彰化縣106年學習型城市」計畫，今日先在東螺溪教育園區舉辦「農村風味餐暨油菜花田音樂饗宴」活動，社大志工一早就帶領民眾們去拔菜頭、做「菜頭粿」，活動間還有薩克斯風演奏，最後在葡萄藤下享用蘿蔔糕大餐，體驗多元的農村風情。湖埔社大執行長林淑玲希望藉此計畫打破城鄉限制，帶領民眾更了解自己的城市。
彰化學習型城市計畫邁向第2年，湖埔社區大學首次承辦，決定從東螺溪環境教育開始，60位來自台中等其他縣市的民眾，與當地農民、志工們一起去拔白蘿蔔，學習刨絲製粿，不少大小朋友也首次走入油菜花田，在不間段的音樂聲中追逐嬉戲，除此還有認識蝴蝶、果實等當地生態闖關活動，一場農村趴讓大家玩得不亦樂乎。
林淑玲說，學習型城市計畫有文化傳承、發展在地產業觀光、樂活居民、食農教育與湖埔社大一直關注的東螺溪流域教育等5大面向，透過產官學結合，帶動彰化縣內鄉鎮學習，吸引各界認識彰化。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 享受福利卻狂批台灣？他的「愛台」打臉文被推爆
- 香港也要建故宮 專家說台灣優勢是這個！
- 宮廟冬令送暖 慈惠宮、接雲寺濟助低收戶
- 台南社大走過16年 明辦首屆畢業典禮
- 南投又見垃圾山 官民分工合作揪偷倒賊
網友回應
熱門新聞
- 色醫專挑30歲以下女病患 檢查陰道揉乳房
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 網PO高雄年改會場樓梯間架蛇籠...假的！只是演習
- 苗縣「不老警師」傳經驗 歷任局長回娘家
- 樹人如釋重負
- 78歲老翁外出散步 竟在10公里外山區迷路
- 小英非常期待賴清德北上？傳親賴人士爆內幕...
- 杜特蒂登俄艦
- 拔刀再戰？傳民主黨勸希拉蕊參選紐約市長
- 林心如光臨寶島剖腹產 鄉民狠酸：怎不在祖國生？
- 獨家》張憲義：台曾計畫以IDF載小型原彈攻擊中國
- 休假日出勤 投清潔員上一補二
- 男疑感情觸礁臥軌 火車「叭」一聲嚇落坡坎
- 網球》費爸復出無用 瑞士隊無緣霍普曼決賽
- 自由廣場》誰讓朱婉清 逍遙法外？
- 菸稅調漲私梟冒險走私 南方澳查獲156箱私菸
- 菜農之子拚博士 拿225萬獎學金
- 「若曦」IU先來台 「四皇子」李準基今午報到
- 立委李昆澤 力爭國道10號延伸到六龜
- 佛州勞德岱堡機場傳槍擊 至少9人受傷
- 黃之鋒來台險遭毆 林飛帆：不該在台灣發生
- 4奶油反式脂肪最多 衛局籲少吃
- 美食之都爭戰 北市向台南下戰帖
- 禁餵貓狗公告 中正「生命威脅」惹議
- 國際電視劇節目交易會 《酸甜》《必勝》受矚目
- 謝四結福德廟 李吳兄弟獻唱還願
- 簡嫚書床戰兼偷窺 周旋兩男
- 性侵少女卻說愛妻 小姨子轟暴夫求免死鬼扯
- 《勞工被雙殺》平日難賺加班費 藍領收入不增反減
- 駭美大選 CIA查出俄官員身分
- 多頭馬車難管理 台東鯉魚山殘破
- 原民生比率最高 青年高中10年有成
- NBA》勇士領先24分守不住 灰熊大逆轉贏球
- 黃之鋒來台險挨揍 柯文哲認為北京需檢討
- 日職》中日新洋投 是七龍珠大粉絲
- 金髮妞勾手約會 小班復合嘉納添變數
- 怕霍建華太寵女兒 林熙蕾竟要林心如當虎媽！
- 「台灣守望」上線 盼促進國際了解台灣
- 祥湧6號遭商船撞擊 洋總局：台東艦正趕赴救援
- 籃網4連敗林書豪因傷再缺陣 今日賽事預告與轉播
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：彰縣「學習型城市」計畫 從東螺溪起跑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分