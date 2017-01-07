買給女兒的玩具馬有GG 美國爸哭笑不得

2017-01-07 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕在小孩的成長過程中，玩具是不可或缺的，然而有些玩具卻不適合給小孩玩。最近美國一名男子就發現，他買給小孩的玩具模型馬，下方竟然有做出生殖器，讓他哭笑不得。

綜合外媒報導，美國加州32歲男子巴布（Bob Velcoro）之前買了一套動物模型給2歲女兒，這套模型中有大猩猩、獅子、斑馬、豬、羊和馬等動物的玩具模型。不過巴布卻意外發現，在這套模型中，只有馬的玩具模型身體下方有生殖器，這顯然是隻公馬。他於是將玩具的照片放上推特，並無奈寫到，「我不太清楚這個玩具為什麼要做得這麼精緻。」

許多網友看到這樣的模型玩具後都笑翻，有人直言，「那個長得比較像人類的生殖器吧...」、「那個生殖器完全沒有必要出現在上面。」更有網友貼出家中擁有雌性生殖器的母馬玩具模型並留言，「這兩隻馬應該見面的。」