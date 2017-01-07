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田寮分駐所搬新家 熱鬧開張

2017-01-07  18:01

〔記者蘇福男／田寮報導〕湖內警分局田寮分駐所因建築老舊、牆壁嚴重龜裂，高市警局在田寮鄉民代表會舊址新建辦公廳舍，今天熱鬧開張。

田寮分駐所舊址位於崗山頭大南天福德祠旁，約興建於60年代，原來無償使用民地，因地主將土地賣給嘉新水泥公司，警方以租用方式繼續辦公。

由於辦公廳舍破損老舊、牆壁嚴重龜裂，建築結構不符耐震評估標準，高市警局因此擇定附近的閒置空間田寮鄉代會舊址新建。

湖內警分局長陳杏結表示，田寮所總工程經費1129萬餘元，前年10月開工興建，今天落成啟用，由高市警局副局長宋孔慨、橋頭地檢署檢察長王俊力、立委趙天麟、議員張文瑞、李長生、陳明澤等人揭牌，湖內警友辦事處主任黃松城和地方熱心人士，並慷慨捐贈警用設備。

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  • 湖內警分局田寮分駐所新建辦公廳舍，今天熱鬧開張。（記者蘇福男攝）

    湖內警分局田寮分駐所新建辦公廳舍，今天熱鬧開張。（記者蘇福男攝）

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