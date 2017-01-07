雲林第一座攀岩室開張 小朋友手腦並用來挑戰

2017-01-07 17:49

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣環保局將環境教育與運動結合，在斗南火車站前環境教育館打造一間攀岩體驗室，今天開張即有許多家長帶著孩子來挑戰，大人、小孩都玩得超開心。

環保局綜合計畫科長張誌誠表示，環境教育要從小紮根，許多父母會利用假日帶著孩子到戶外跑跑動動，攀岩是這幾年流行運動，可以訓練體能、膽識，要過關還得動腦筋，雲林沒有攀岩場所，因此在環教館打造一間攀岩體驗室，提供孩子休閒運動，也讓環境教育變得更活潑。

張誌誠指出，攀岩體驗室的攀岩牆高3公尺、寬6公尺，雖比一般的攀岩訓練場還小，但牆面結合雲林在地特色物種，包括紫斑蝶、諸羅樹蛙、台灣獼猴、黃金蝙蝠等，挑戰者攀爬過程中可認識雲林特色物種，進而瞭解人類與生物間相互依存的關係，學會尊重牠們、愛惜環境。

今天開放即有許多家長帶著孩子來挑戰，小朋友說，很好玩，而且攀岩過程要動腦、出力，滿頭大汗。

張誌誠說，配合環教館開館時間，攀岩體驗室每週三至日上午9點至下午6點開放，歡迎大人、小孩一起來挑戰。

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