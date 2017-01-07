查違規開放式飼養 防檢局出動小型空拍機
2017-01-07 17:29
防檢局以小型空拍機稽查各地禽場是否違反非開放式飼養的規定，一旦發現違規即錄影存證，並進行定位，再送交地方政府開罰。（防檢局提供）
〔記者吳欣恬／台北報導〕前年國內爆發新型禽流感，農委會防檢局去年7月起規定所有禽場須改為非開放式飼養，12月起更派出小型空拍機在全國各地展開稽查，去年至今總計查獲65件，其中59件集中在12月。
防檢局局長黃德昌透漏，地方縣市政府在查緝時常遇地方民代等人情壓力，導致成效不彰。因此去年12月指派防檢局轄下基隆、新竹、台中以及高雄等4分局，以可飛至1百公尺高的小型空拍機稽查各地禽場，一旦發現有露天飼養，未使用圍網等情形即錄影存證，並進行定位，再送交地方政府開罰，違者將依法開罰3至15萬元。
黃德昌說，因為知道地方政府執法面臨壓力，因此防檢局要當他們的後盾，12月分配共計50場違規數量給各分局，結果不但都達標還超量。
今年起防檢局更以兩人一組成立兩個稽查小組，全國各地巡迴查核。黃德昌說，考量國內傳統水禽飼養以露天的方式幾十年，過度查緝恐衝擊產業，因此設定以每個月查獲40、50場違規件數為目標。
此外，禽場雞鴨鵝出售，須出具獸醫師開立健康証明書，去年也總計開罰95件違規，包括76件健康證明書內容有明顯或屢犯缺失、10件未辦理獸醫師執業登記即執行獸醫師業務、6件未親自至畜牧場診斷即開立健康證明書、3件應由獸醫師填寫欄位委由他人填寫。
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