單車橫越加非 謝明景「踩騎一生」攝影展
2017-01-07 17:17
〔記者林孟婷／台南報導〕「有些事現在不做，一輩子都不會做了」，電影「練習曲」內的一句台詞深深震撼著謝明景，在五十六歲那年謝明景順著心中的吶喊，騎著單車橫越加拿大，六十歲時再次騎著單車從北到南橫越非洲大陸，謝明景在加拿大沿途向獅子會獅友、台僑募款做公益，他說，這過程中有許多難忘的辛苦與困難，「但卻是我人生中，最難以忘懷的記憶」。
謝明景橫越加拿大、非洲拍下七萬多張照片，選取兩百多張精華照片，於永康社教中心舉辦「踩騎一生」攝影展，昨日舉辦開幕典禮，不少親朋好友到場祝賀。
國際獅子會300-D1區事務長、今年六十四歲的謝明景熱愛單車運動，曾偷偷瞞著家人到美國騎著單車行經夏威夷、俄亥俄以及明尼蘇達等地，深深愛上騎單車所帶來的快樂。
就在五十六歲那年謝明景做了重大的決定「騎單車橫越加拿大」，當初家人並不支持，但謝明景說，如果現在不去做，也許以後就沒有機會實現願望了。
謝明景騎著單車、載著六個袋子共三十五公斤重量，從加拿大溫哥華一路騎到紐芬蘭，花了一百三十七天、橫跨九千七百多公里，「曾在落磯山脈由於坡度過陡，牽了六小時的車」，雖然辛苦但他從不曾想過要放棄。
謝明景沿途欣賞加拿大壯闊景色，並沿途向外慈善募款，所募得的十五萬元新台幣全部贈予家扶中心以及莫拉克八八風災的救災經費。
六十歲那年，謝明景再次騎著單車踏上非洲大陸，跟著團體隊友由埃及開羅一路騎到南非開普敦，一萬兩千多公里的旅程花了四個多月時間完成，沿途與非洲朋友相處、瞭解當地文化與習俗，「經歷了非洲之旅，讓他更深刻體會要惜福、知福以及造福」。
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