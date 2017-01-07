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反小六自慰課程 家長竟拉清朝皇帝救援

有家長語出驚人表示，清末皇帝溥儀從小常常與宮女玩耍，以致於溥儀性功能不佳，強調這是「揠苗助長」的故事。（圖擷自臉書「我是兩個孩子的媽」）

2017-01-07  18:44

〔即時新聞／綜合報導〕日前有議員召開記者會指稱，有國小課堂教導小六學童「自慰」，引發家長不滿，針對此事，國內的專家存在不同看法，但有人竟在臉書上留言，稱清末皇帝溥儀因從小與宮女玩耍，而害其無法生兒育女。

臉書挺同粉專「我是兩個孩子的媽」今日爆料，有家長抨擊小學六年級就教自慰，會導致性別教育嚴重偏差，使學童過早耽溺於性好奇，甚至出現不當性探索行徑，甚至語出驚人表示，清末皇帝溥儀從小常常與宮女玩耍，以致於溥儀性功能不佳，導致無法生兒育女，強調這是「揠苗助長」的故事。

「我是兩個孩子的媽」揶揄：「今天才一月七號，就要角逐 2017 年的笑話冠軍了嗎？萌萌也太拚了，連末代皇帝溥儀都扛出來了是怎樣，清朝會滅亡都是男女混合學習自慰害的」。

底下網友也紛紛笑翻：「連愛新覺羅都出來救援了」、「這些人提醒大家，性別平等教育是多麼多麼重要的一件事」、「當初會滅亡全都是小男女互相調戲才會滅亡的」。

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標題：反小六自慰課程 家長竟拉清朝皇帝救援


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