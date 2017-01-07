北投行人安全日 用愛畫北投

「北投行人安全日，一起用愛畫北投」活動。（北投國小提供）

2017-01-07 17:06

〔記者聶瑋齡／台北報導〕北投學區安全聯盟今舉辦「北投行人安全日，一起用愛畫北投」活動，共五間學校參與，現場同學用太鼓、獨輪車上街及彩繪斑馬線馬路的方式關懷社區的行走空間。

北投因地理環境、道路狹窄、騎樓長期被佔用等因素，可行走的道路狹小，因此，「北投學區安全聯盟」舉辦嘉年華會，反應行的安全訴求。北投國小、桃源國小、北投國中、新民國中與北投社區大學共同參與。

「北投行人安全日，一起用愛畫北投」 於北投捷運站前光明路上揭幕，由北投國小太鼓隊領銜表演，接著由獨輪車師生共同參與遊行活動，路線沿著光明路至長安派出所，轉回北投捷運站前，再由視覺藝術老師引領同學在斑馬線及路面的彩繪活動。

北投國小校長翁世盟表示，希望透過這次的行動，喚起民眾與北市府對北投區「行走的安全」的重視。