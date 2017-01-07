歲末傳愛 南投社會邊緣戶過好年
2017-01-07 17:03
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣「寒冬送暖、歲末傳愛」活動，在縣長林明溱號召下，吸引200多個團體及善心人士響應，並出錢出力關懷社會邊緣戶，每戶可獲3000元慰問金與900公斤的白米，讓受益的527戶弱勢民眾倍感窩心。
該活動今日在縣立婦幼館熱鬧展開，立委許淑華、馬文君也都到場，並與林明溱一起發放紅包及白米給弱勢民眾，希望藉此拋磚引玉喚起社會更多愛心一起來照顧需要幫助的人，讓弱勢朋友可以感受到社會的溫暖，並和家人一起過個好年。
林明溱指出，他擔任民代為民服務期間，發現許多未被列入中低收入戶的社會邊緣戶，很難享受到政府社會福利資源，才結合志同道合的慈善團體一起辦理的，迄今已持續5年，非但未間斷，且響應的團體也愈來愈多，此次總共募集到165萬元，以及白米5000公斤，使得受惠家庭也從往年的500戶增至527戶，也讓人看到南投鄉親充滿熱情、愛心的一面。
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