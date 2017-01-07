| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 生活

歲末傳愛 南投社會邊緣戶過好年

2017-01-07  17:03

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣「寒冬送暖、歲末傳愛」活動，在縣長林明溱號召下，吸引200多個團體及善心人士響應，並出錢出力關懷社會邊緣戶，每戶可獲3000元慰問金與900公斤的白米，讓受益的527戶弱勢民眾倍感窩心。

 

該活動今日在縣立婦幼館熱鬧展開，立委許淑華、馬文君也都到場，並與林明溱一起發放紅包及白米給弱勢民眾，希望藉此拋磚引玉喚起社會更多愛心一起來照顧需要幫助的人，讓弱勢朋友可以感受到社會的溫暖，並和家人一起過個好年。

林明溱指出，他擔任民代為民服務期間，發現許多未被列入中低收入戶的社會邊緣戶，很難享受到政府社會福利資源，才結合志同道合的慈善團體一起辦理的，迄今已持續5年，非但未間斷，且響應的團體也愈來愈多，此次總共募集到165萬元，以及白米5000公斤，使得受惠家庭也從往年的500戶增至527戶，也讓人看到南投鄉親充滿熱情、愛心的一面。

廣告
  • 200多個團體參與寒冬送暖、歲末傳愛活動。（記者謝介裕攝）

    200多個團體參與寒冬送暖、歲末傳愛活動。（記者謝介裕攝）

  • 受惠民眾備感窩心。（記者謝介裕攝）

    受惠民眾備感窩心。（記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寒冬送暖 弱勢家庭 關懷弱勢
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：歲末傳愛 南投社會邊緣戶過好年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.