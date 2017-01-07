暖冬不忘送暖 量販業者募年菜送家扶弱勢家庭

2017-01-07 19:55

〔記者葉冠妤／新北報導〕暖冬不忘加碼送暖，家樂福淡新店主動發起「募年菜 送幸福」活動，將愛心年菜送給弱勢家庭，讓孩子吃得暖胃又暖心，幸福過好年！

北台北家扶中心主任張如萱表示，家扶社工探訪服務家庭時，發現這些家庭平時三餐都吃簡便餐食溫飽，絕大部分過年時節無法享用滿桌豐盛年夜菜，再加上近日物價飆漲，對原本生活就很吃力的弱勢家庭來說，猶如雪上加霜。

好比國小三年級的小熊，媽媽獨自照顧一家六口，因工作收入有限，全家三餐簡單過日，媽媽常烹煮湯湯水水讓孩子拌飯吃，因此小熊總企盼過年趕快來，媽媽就會在除夕夜想辦法變出不一樣的菜餚，如此微小願望，讓旁人不捨。

張如萱說，因為家樂福淡新店經常拜訪北台北家扶中心關心受助的家庭，看到這些家庭的需求，連續兩年主動發起募年菜活動，扶助的近900戶弱勢家庭、1500名兒少，今年也希望各界踴躍響應，可到家樂福淡新店服務中心登記結帳，或聯繫北台北家扶中心02-2626-7476、2626-1280。