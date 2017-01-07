落實台中「志工首都」願景 議員盼加強宣導、溝通

2017-01-07 17:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府計畫將聯勤招待所打造為「非營利組織（NPO）與志工發展中心」、省諮議會園區為「國際非政府組織（INGO）中心」。市議員江肇國表示，市府應加緊腳步、盡速完成上述政策，並加強對周邊住戶、民眾說明計畫內容，妥善溝通。

江肇國說，林佳龍市長一上任便提出「志工首都」願景，目前全市志工已高達9萬多人，全國第1名。NPO組織的質與量，跟城市志工人數有正向相關；而INGO中心設立後，台中將成為台灣與國際交流互動的平台。市府以2個基地為基礎，同時培育NPO成長與志工能量，是落實志工首都的有效做法。

但江肇國質疑，上述計畫恐面臨計畫延宕、地方溝通不足等問題。市府2年前就計畫設置「NPO與志工發展中心」，卻延宕1年半才順利發包；同時市府也未針對該政策召開地方說明會，造成周邊居民、住戶對於這項計畫內容完全不了解，甚至出現反彈聲浪。

他認為，未來INGO中心的推動，恐怕也會面臨上述問題，希望市府能夠加快推動速度，並加強宣導、溝通工作。

江肇國強調，台中市擁有廣大的志工人力資源，這是台中市最美的風景，也是發展志工培育的重要潛力，期待「NPO與志工發展中心」、INGO中心的順利推動，能夠吸引更多志工人力及國際大型非政府組織進駐台中，實現林市長「志工首都」願景。