直接上桌 量販店結合飯店推外帶「熱」年菜

2017-01-07 16:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕外帶年菜不全是冰的﹗量販店首次與飯店合作推出「熱」年菜外帶，拿到年菜後不用再花時間處理，直接可上桌享用。

家樂福高雄鼎山店今舉辦「幸福圍爐」年菜發表會，首次推出熱年菜外帶，還有歷年冠軍年菜組合、養生菜色等，豐富的年菜選擇吸引大批民眾圍觀。

業者說明，冷藏宅配到家的年菜雖然方便，但有部分民眾不善於處理，難免讓美食原味打折，所以今年嘗試推出熱年菜外帶，讓民眾享受原汁原味。

業者透露，去年年菜營業額達一千兩百餘萬元，預估還有成長空間，今年推出多項組合，希望滿足民眾需求，衝刺年節買氣。

高市經濟發展局今也到場宣傳高雄過好年系列活動，鼓勵民眾下載高雄雄好康 APP、登錄發票抽大獎，獎品包括汽、機車，量飯店提貨券等，間接提升買氣。