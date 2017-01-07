推動INGO中心 中市府將與外交部聯手出擊

2017-01-07 16:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府規畫省諮議會園區為國際非政府組織（INGO）中心，希望吸引新南向國家及國際大型非政府組織進駐。社會局長呂建德表示，目前已完成INGO中心可行性評估，第1階段先規劃光復新村，第2階段再規劃省諮議會，將與外交部聯手爭取中央經費補助。

呂建德說，社會局也將改建原聯勤招待所為台中市非營利組織（NPO）與志工中心園區，未來INGO中心將聚焦於台灣優勢特色，以民主人權、人道救援等為優先發展核心。INGO中心也將進一步與NPO中心功能規劃結合，公私協力進行組織及人才培育。

社會局指出，省諮議會前身台灣省議會，雖因精省而遭裁撤，但它所代表的台灣民主人權崛起之歷史意義，正可藉由INGO傳承來發揮國際影響力，這也是選址於霧峰的優越條件。蔡英文總統支持推動INGO中心，市府即組推動專案小組，展開相關行政作業。

INGO計畫於問卷調查研究階段，即獲得101個INGO表達進駐意願，不但可配合新南向政策，在公民團體組織及人才交流上合作展現成效，近期來訪的大型INGO，包括國際關懷協會、國際婦女運動基金會、世界自然基金會、無國界醫師等，都表達高度興趣。

呂建德表示，推動INGO中心計畫，目前已完成INGO園區結合跨域加值方案可行性評估，近期將與外交部共同提送評估報告，爭取列入中央5年中長期國家軟硬體建設計劃；而整個評估報告，會先以活化光復新村為優先，第2階段再規劃省諮議會。

社會局強調，光復新村占地19公頃，目前由市府代管，雖部份房舍已由市府勞工局進行摘星計劃，但只有1公頃，未來市府會針對光復新村進行辦公區、會議區、住宿區及活動區的規劃，成為INGO中心的第1期規劃案。