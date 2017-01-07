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世大運熊讚的家 「站上起跑點」特展

2017-01-07  16:25

〔記者聶瑋齡／台北報導〕北市觀傳局推出世大運宣傳大使熊讚特展，以「站上起跑點」為主題，展出熊讚的家、體育故事，並透過互動多媒體、AR擴增實境等科技化虛擬實景介紹世大運的各項運動項目。

現場展出許淑淨、譚雅婷、蘇麗文等體壇好手的獎牌、訓練器材，介紹選手訓練過程與故事。另有世大運宣傳大使「熊讚」生活展區，有熊讚騎YouBike造型的裝置藝術、熊讚的辦公桌、世大運宣傳活動照片，並透過互動科技讓民眾可以跟熊讚互動，用模擬田徑跨欄比賽現場實況轉播情境，體驗導播轉播工作，以及AR擴增實境技術的應用，在螢幕前拿著感應面板，就能看到熊讚從螢幕中表演啦啦隊與舉重。

「站上起跑點」特展於北市府2樓的台北探索館特展廳展出，每週二至週日上午九點到下午五點，免費入場。

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  • 「站上起跑點」特展現於北市府2樓的台北探索館特展廳展出。（記者聶瑋齡攝）

    「站上起跑點」特展現於北市府2樓的台北探索館特展廳展出。（記者聶瑋齡攝）

  • 熊讚的家。（記者聶瑋齡攝）

    熊讚的家。（記者聶瑋齡攝）

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相關關鍵字： 2017世大運 世大運 世大運熊讚 台北市觀傳局 熊讚
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標題：世大運熊讚的家 「站上起跑點」特展


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