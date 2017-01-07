你捐血我捐錢 警局與基金會聯手推公益

2017-01-07 16:44

〔記者陳薏云／新北報導〕邊捐血邊聽音樂！中和警分局犯罪預防宣導團結合「金樹慈善基金會」以「你捐血，我捐助」方式，捐一袋血，基金會就會捐助300元，令現場也有美食音樂會及預防犯罪宣導活動，號召500多人響應本次活動。

中和分局在現場發送「正妹女警月曆」及宣導品，並與現場民眾互動，提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害，另年關將至，鼓勵民眾向轄區派出所、分局申請免費護鈔服務、住宅防竊檢測，確保民眾身體、財產安全。

中和分局長陳銘宗表示，春節為期15天，警察工作無假期，為使宣導活動更貼近民眾，希望能以擺攤親近民眾，將防詐防搶觀念傳遞出去。