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核二廠1號機燃料護套破損 原能會：安全無疑慮

2017-01-07  16:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕核能機組中燃料池最早滿池，面臨停機壓力的核二廠1號機，在去年7月時，傳出爐心燃料疑似受損，台電今日證實是燃料棒護套破損，肇因則還在調查。原能會對此表示，已汰換該束燃料棒，輻射參數都在安全範圍內，基於安全考量，期望輻射參數降低後再繼續作業。

昨晚有網友在PTT上爆卦指稱，「核二廠1號機大修時發現燃料束破裂，現場碘131爆棚，所有包商全部退場，停工一個月等半衰」等語，引發民眾對核能安全疑慮。而台電發言人林德福證實，11月底之前運轉時，燃料棒應該就有破損狀況，12月歲修期間停機，開啟檢查整個爐心時，才確認有一束燃料棒護套磨損，已將燃料棒移入燃料池內，肇因將再進一步釐清。

至於是否影響歲修期程，林德福則說，預定歲修時間到2月中旬，發生此一情況確實造成某些部分延後檢修，但只是順序調動而已，不至於影響很多。林德福強調，所有狀況原能會都在掌握中，且台電也都會隨時做報告，一切都是安全的。

原能會則回應，確有燃料護套破損的情況，但是已經取出汰換，安全上沒有疑慮，至於原因到底是製造過程有瑕疵，還是運轉時的問題導致，台電會再進行實際檢測。原能會並澄清，並無所謂停工1個月等半衰的問題，只是基於安全考量及輻射防護的觀念下，待輻射參數更降低後，再進行其他作業。

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  • 有網友在PTT上爆卦，指稱「核二廠1號機大修時發現燃料束破裂，現場碘131爆棚，所有包商全部退場，停工一個月等半衰」等語，引發民眾對核能安全疑慮。（翻攝PTT）

    有網友在PTT上爆卦，指稱「核二廠1號機大修時發現燃料束破裂，現場碘131爆棚，所有包商全部退場，停工一個月等半衰」等語，引發民眾對核能安全疑慮。（翻攝PTT）

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相關關鍵字： 乾式儲存 核二廠 核廢料 燃料棒 燃料池
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標題：核二廠1號機燃料護套破損 原能會：安全無疑慮


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