宮廟冬令送暖 慈惠宮、接雲寺濟助低收戶

2017-01-07 16:06

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區慈惠宮、接雲寺今天早上辦理冬令慰問金發放，提供板橋區1710戶的低收入戶每戶1000至3000元不等的善款協助，慰問金總額逾百萬元。

慈惠宮、接雲寺每年都會在春節前夕辦理冬令慰問金發放活動，希望弱勢家庭可以過一個溫暖的年； 板橋區長林敬榜表示，慈惠宮、接雲寺長期回饋鄉里，除了冬令慰問金，平日也提供急難救助、清寒獎學金，透過這些義舉傳達宗教慈愛的精神。

慈惠宮總幹事邱顯昌表示，配合公所提供的需要協助名單發放善款，已經行之有年；接雲寺總幹事曾錦發說，每年編列社會救濟預算，在農曆年前依各戶狀況發給1000至3000元善款，也是發揚宗教慈悲濟世的精神。