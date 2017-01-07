| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 生活

宮廟冬令送暖 慈惠宮、接雲寺濟助低收戶

2017-01-07  16:06

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區慈惠宮、接雲寺今天早上辦理冬令慰問金發放，提供板橋區1710戶的低收入戶每戶1000至3000元不等的善款協助，慰問金總額逾百萬元。

慈惠宮、接雲寺每年都會在春節前夕辦理冬令慰問金發放活動，希望弱勢家庭可以過一個溫暖的年； 板橋區長林敬榜表示，慈惠宮、接雲寺長期回饋鄉里，除了冬令慰問金，平日也提供急難救助、清寒獎學金，透過這些義舉傳達宗教慈愛的精神。

慈惠宮總幹事邱顯昌表示，配合公所提供的需要協助名單發放善款，已經行之有年；接雲寺總幹事曾錦發說，每年編列社會救濟預算，在農曆年前依各戶狀況發給1000至3000元善款，也是發揚宗教慈悲濟世的精神。

廣告
  • 板橋區慈惠宮、接雲寺每年都會在春節前夕辦理慰問金發放，希望弱勢家庭可以過一個溫暖年，圖為接雲寺。（記者何玉華攝）

    板橋區慈惠宮、接雲寺每年都會在春節前夕辦理慰問金發放，希望弱勢家庭可以過一個溫暖年，圖為接雲寺。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 低收入戶 宮廟 寒冬送暖 慰問金 送暖
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：宮廟冬令送暖 慈惠宮、接雲寺濟助低收戶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.